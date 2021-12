Stand: 11.10.2019 15:03 Uhr Hannover: Einbrecher bereitet sich Essen zu

Da staunten die WG-Bewohner in der Calenberger Neustadt in Hannover nicht schlecht: Ein Einbrecher hatte sich am Donnerstagmorgen Zutritt zu ihrer Küche verschafft. Aber anstatt Diebesgut an sich zu raffen und zu flüchten, bereitete sich der fremde Mann in ihrer Küche in aller Seelenruhe ein Essen zu. Als der Unbekannte begann, sein Mahl zu verzehren und der Aufforderung zu gehen nicht nachkam, riefen die Bewohner der Wohngemeinschaft die Polizei. Der 49-Jährige ließ sich anschließend widerstandlos festnehmen. Am Freitag ordnete ein Richter aufgrund bestehender Fluchtgefahr Untersuchungshaft an.

