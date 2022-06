Stand: 23.06.2022 17:09 Uhr Hannover: Eichhörnchen in Oberleitung löst Brand aus

Ein Eichhörnchen, das in eine Oberleitung geraten war, hat am Donnerstag in Hannover einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Zusammenprall im Stadtteil Kirchrode führte zunächst zu einem lauten Knall, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Das Tier fiel anschließend in trockenes Gras und entzündete dies. Wegen des kleinen Brandes wurden Güterzüge auf der Bahnstrecke im südlichen Stadtteil Kirchrode zeitweise zurückgehalten, wie die Bahn mitteilte. Zuvor hatte es von der Polizei geheißen, ein Vogel sei in die Oberleitung geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2022 | 13:30 Uhr