Stand: 05.07.2024 05:42 Uhr Hannover: Drohanruf in Jobcenter sorgt für Polizeieinsatz

Ein Drohanruf hat in Hannover für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Beim Jobcenter in der Calenberger Esplanade war der Anruf am Donnerstagvormittag eingegangen, bestätigte die Polizei. Das Gebäude wurde geräumt, ebenso wie umliegende Geschäfte. Einsatzkräfte durchsuchten die Jobcenter-Büros, fanden aber nichts. Am Donnerstagnachmittag war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt.

