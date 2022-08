Stand: 03.08.2022 19:43 Uhr Hannover: Dreijähriger von Auto erfasst - Fahrer flüchtet

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Hannover ein drei Jahre altes Kind angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Junge in Davenstedt unvermittelt die Fahrbahn und wurde dort von dem Auto frontal erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Junge auf einen Grünstreifen neben der Straße geschleudert und schwer verletzt. Ohne sich um das Kind zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin vom Unfallort. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verursacher des Unfalls. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.08.2022 | 06:30 Uhr