Stand: 10.05.2021 19:02 Uhr Hannover: Deutsch-Japanisches Sommerfest verschoben

Das eigentlich für Ende Juni in Hannover geplante deutsch-japanische Sommerfest wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das teilte die Stadt Hannover am Montag mit. Es soll nun am 26. Juni 2022 im Stadtpark am Congress Centrum stattfinden. Organisiert wird es von den beiden japanischen Städtepartnerschaftsvereinen, der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (Chado Kai) und dem Deutsch-Japanischen Freundeskreis.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2021 | 15:00 Uhr