Stand: 20.04.2023 05:58 Uhr Hannover: Denkmalgeschützte Conti-Gebäude werden abgerissen

Die historischen Industriegebäude auf dem ehemaligen Conti-Gelände in der Wasserstadt Limmer in Hannover werden aller Voraussicht nach abgerissen. Das hat die Verwaltung am Mittwoch im Bauausschuss mitgeteilt. Die mehr als 100 Jahre alten denkmalgeschützten Conti-Gebäude könnten nicht erhalten werden, hieß es. Denn das Land und die Region Hannover seien in ihrer Funktion als Gesundheitsbehörden nicht bereit, ein von der Stadt vorgeschlagenes Sanierungskonzept mitzutragen. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass die Gebäude mit krebserregenden Schadstoffen belastet sind. Deswegen hatten das Gesundheitsamt der Region Hannover, das Niedersächsische Landesgesundheitsamt sowie zuletzt auch das ihnen vorgesetzte Sozialministerium die Pläne abgelehnt. Denkmalfachlich und baukulturell sei dieses Ergebnis für das Baudezernat enttäuschend, hieß es. Möglicherweise könnten aber Elemente der historischen Industriegebäude in einem Neubau wiederverwendet werden. Der Eigentümer des Geländes, Bauunternehmer Günter Papenburg, hatte die Gebäude schon vor Jahren abreißen wollen.

