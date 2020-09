Stand: 01.09.2020 21:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schünemann fordert Bannmeile für den Landtag

Nach der Ankündigung einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Hannover in zwei Wochen diskutiert die Politik über eine Bannmeile um den Niedersächsischen Landtag. Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) hatte gegenüber dem Politikjournal "Rundblick" die Debatte angeregt: "Wir sollten prüfen, ob der Schutz des Landtags verbessert werden kann - indem wieder eine Bannmeile eingerichtet wird." Busemanns Parteifreund Uwe Schünemann sprang am Dienstag auf den Zug auf: "Ja, wir brauchen wieder eine Bannmeile", sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende.

Schünemann fordert Bannmeile, SPD winkt ab

Ex-Innenminister Schünemann führte weiter aus: "Eine Bannmeile soll die Würde und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicherstellen und verhindern, dass Bilder wie in Berlin entstehen." Diese sei nicht dafür da, Menschen aus dem Landtag auszusperren. Koalitionspartner SPD sieht keine Notwendigkeit. "Wir sind uns sicher, dass die niedersächsische Polizei alle nötigen Schritte unternehmen wird, um unser Haus der Demokratie zu schützen", sagte der innenpolitische Sprecher Uli Watermann. SPD und Grüne hatten die Bannmeile 2017 abgeschafft.

Pistorius: Polizei prüft Versammlungs-Auflagen

Nach der Großdemonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Berlin haben Aktivisten Anfang der Woche über soziale Medien zu Protesten in Hannover aufgerufen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Die Veranstalter fordern, die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Den Aufruf haben verschiedene Gruppen unterzeichnet, darunter hannoversche Protestgruppen und verschiedene "Querdenken"-Gruppen aus Oldenburg, Hamburg und Kiel. Angemeldet wurde die Demo unter dem Motto "Die Pandemie ist vorbei", die Veranstalter erwarten laut Polizei Hannover 1.000 Teilnehmer. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an, die Polizei werde sehr genau prüfen, welche Auflagen möglich sind. Die Polizeidirektion Hannover sei sehr erfahren mit großen Lagen dieser Art.

