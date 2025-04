Stand: 10.04.2025 13:59 Uhr Continental schrumpft weiter: Konzern trennt sich von ContiTech

Continental will sich weiter verkleinern: Der Reifenhersteller mit Sitz in Hannover plant, sich von seiner Kunststofftechniksparte ContiTech trennen - und sich somit stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Der Vorstand habe in einer Grundsatzentscheidung die Verselbstständigung des Unternehmensbereichs beschlossen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Einen Verkauf sieht Continental nach eigenen Angaben aktuell als wahrscheinlichste Option an. Viel mehr gibt der Konzern bislang nicht bekannt. Mitarbeitende müssen folglich abwarten, welche Konsequenzen die Entscheidung für sie und den Standort haben wird. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits bekannt gegeben, sich von seiner Autozuliefersparte trennen zu wollen. Diese wird demnach als eigenständiges Unternehmen an die Börse kommen. Der Verkauf von ContiTech soll zeitlich auf den der Autozuliefersparte folgen.

