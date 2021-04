Stand: 16.04.2021 16:36 Uhr Hannover Concerts plant Konzerte im Sommer

Hannover Concerts will im Sommer mit Open-Air-Konzerten auf der Gilde Parkbühne die Kultur wieder zurück auf die Bühne bringen. Vom 3. Juni bis 5. September sollen demnach bei "Back On Stage" zahlreiche Bands, Künstlerinnen und Künstler live auftreten. Geplant sind Auftritte unter anderem von Fury In The Slaughterhouse, Stefanie Heinzmann und Michael Schulte. Nach Angaben des Veranstalters wird dabei auf Corona-Auflagen geachtet. So sollen alle Konzerte mit einer Kapazität von 1.000 Besuchern komplett bestuhlt sein. Außerdem gilt auf dem Gelände eine Maskenpflicht. Am Platz kann die Maske abgenommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.04.2021 | 15:00 Uhr