Hannover Concerts: Konzerte nur für Geimpfte und Genesene Stand: 06.10.2021 09:12 Uhr Der Konzertveranstalter Hannover Concerts will ab dem Wochenende nur noch geimpfte und genesene Menschen zu Veranstaltungen einlassen. Auch weitere Veranstalter wollen auf die 2G-Regelung setzen.

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei 3G nicht mehr möglich, sagte Geschäftsführer Nico Röger. Denn dann darf der Veranstaltungsort nur zu 50 Prozent seiner eigentlichen Kapazität ausgelastet sein. Wenn Konzertveranstalter die 2G-Regel einführen, dürfen sie bis zu 25.000 Menschen einlassen. Röger kritisiert, dass die Politik ihn zu diesem Schritt dränge. All diejenigen, die Tickets haben und mit der Regel nicht einverstanden sind, können ihre Karten laut Hannover Concerts zurückgeben. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren dürfen die Veranstaltung auch ohne Impfung oder überstandene Erkrankung betreten.

Staatstheater plant ebenfalls 2G

Am Staatstheater Hannover gilt unterdessen im Oktober und November vorerst weiterhin 3G, mit Ausnahme von Veranstaltungen in der Cumberlandschen Bar sowie im Ballhof Café, wo bereits jetzt 2G gilt. Ab Dezember will das Staatstheater komplett auf 2G umschwenken. Auch bei dem in dieser Woche stattfindenden Internationalen Filmfest Emden-Norderney haben sich die Veranstalter für die 2G-Regel entschieden, die Stadt Wolfsburg führt beispielsweise 2G in städtischen Bädern ein.

