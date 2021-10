Stand: 25.10.2021 20:58 Uhr Hannover: "Cameo" eröffnet Ausstellung zum Zusammensitzen

Das "Cameo Kollektiv" eröffnet am Mittwoch eine Ausstellung zum Projekt "Platz des Zusammensitzens". Die Schau im alten Ordnungsamt am Köbelinger Markt zeigt neun künstlerische Arbeiten, die sich mit dem Zusammensitzen in der Gesellschaft beschäftigen. Zudem gibt es sechs Videoportraits über Menschen, die in unterschiedlichen Positionen zusammen sitzen. Die Vernissage beginnt um 18.15 Uhr. Im Anschluss ist eine Führung geplant. Die Ausstellung läuft bis zum 12. November und ist mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich. Es gilt das 2G-Modell.

Weitere Informationen "cameo" - ein buntes Mitmach-Magazin aus Hannover Ankommen - was dieser Begriff für sie bedeutet, bringen Flüchtlinge und Ortsansässige, Medienschaffende und Laien in Hannover im offenen Magazinprojekt "cameo" gemeinsam zu Papier. (20.9.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.10.2021 | 06:30 Uhr