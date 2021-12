Stand: 21.12.2021 12:32 Uhr Hannover: Bundesleistungszentrum wird ab Frühjahr saniert

Das Sportleistungszentrum am Maschsee in Hannover wird saniert. Kostenpunkt: rund acht Millionen Euro. Das teilte die Stadt Hannover mit. Vom Land Niedersachsen kommen rund 2,8 Millionen Euro. Den Förderbescheid hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übergeben. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2022 und sollen rund eineinhalb Jahre dauern. Unter anderem sollen die Fassade und das Dach gedämmt, die Lüftungsanlage erneuert, Fenster ausgetauscht und die Umkleideräume der Schwimmhalle saniert werden. Das Sportleistungszentrum mit Olympiastützpunkt wird zu je einem Drittel von Land, Stadt und Bund finanziert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2021 | 13:30 Uhr