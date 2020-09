Stand: 02.09.2020 10:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover-Buchholz: A2 nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall bleibt die A2 am Kreuz Hannover-Buchholz nach Westen vorerst gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger am Morgen mit seinem Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der mit Plastikflaschen beladene Laster fing daraufhin Feuer und brannte weitgehend aus. Der 25-Jährige konnte das Fahrzeug eigenständig und nur leicht verletzt verlassen. Wann die Sperre der A2 in Richtung Dortmund wieder aufgehoben werden kann, ist noch unklar.

