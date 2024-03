Brandstiftung? Busse brennen am Bahnhof Hannover-Nordstadt Stand: 14.03.2024 09:04 Uhr Nach dem Brand auf dem Gelände des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hannover geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zwei Busse sind durch das Feuer zerstört worden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 5.000 Euro. Diese Summe sei vergleichsweise gering, da es sich um ausrangierte Busse gehandelt habe, so eine Sprecherin des Arbeiter-Samariter-Bundes. Die Busse wären nur für Übungsfahrten im Einsatz gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Man habe Hinweise darauf, sagt eine Polizeisprecherin, dass Unbefugte auf dem umzäunten Firmengelände gewesen wären.

Busse brennen vollständig aus

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr war den Kameraden der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache der Flammenschein aufgefallen. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe ein. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit 23 Kräften und sieben Fahrzeugen aus. Sie hätten aber nur noch ein Übergreifen des Brandes auf weitere Fahrzeuge verhindern können, so die Feuerwehr. Die beiden Busse seien vollständig ausgebrannt. Personen wurden demnach aber nicht verletzt. Der dichte Rauch des Feuers habe zeitweise sogar den Bahnverkehr auf den in der Nähe verlaufenden Schienen behindert.

