Hannover: Brandanschlag auf Shisha-Bar im Steintorviertel

Stand: 24.08.2022 08:23 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch hat es im Steintorviertel von Hannover gebrannt. "Wir ermitteln wegen schwerer Brandstiftung", sagte ein Polizeisprecher am Morgen dem NDR in Niedersachsen.