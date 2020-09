Stand: 11.09.2020 16:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Brand in Wohnung, 44-Jähriger reanimiert

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Feuerwehr war der Brand im Stadtteil Bemerode aus ungeklärter Ursache am Nachmittag im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten einen 44-Jährigen aus der Wohnung holen und reanimieren - er kam ins Krankenhaus. Seine 71 Jahre alte Mutter hatte die Wohnung noch selbst verlassen können. Sie kam ebenfalls ins Krankenhaus, weil der Verdacht besteht, dass sie giftiges Rauchgas eingeatmet hat. Die Wohnung sei unbewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Den entstandenen Schaden schätzt er auf rund 100.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.09.2020 | 17:00 Uhr