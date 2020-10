Hannover-Bothfeld: Stadtbahn schleift Fahrgast mit

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ist am Mittwoch in Hannover ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 40-Jährige an der Haltestelle Bothfeld zunächst ausgestiegen. Dann griff er aber noch einmal in den Waggon, um etwas aufzuheben. Dabei schlossen sich die Türen und klemmten seinen Arm ein. Der Mann wurde rund einhundert Meter mitgeschleift, bevor er auf die Straße fiel. Passanten kümmerten sich zunächst um den Verletzten, bevor dieser ins Krankenhaus kam. Der Fahrer der Stadtbahn bemerkte das Unglück offenbar nicht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 1888 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min