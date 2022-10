Hannover: Blindgänger in Brink-Hafen erfolgreich entschärft

Stand: 10.10.2022 22:30 Uhr

In Hannover haben Experten am späten Montagabend im Stadtteil Brink-Hafen einen Blindgänger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs entschärft. Die Bewohner dürfen nach Angaben der Feuerwehr wieder in ihre Häuser zurückkehren.