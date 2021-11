Stand: 21.11.2021 12:55 Uhr Hannover: Bewaffnetes Trio raubt Tankstelle aus

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag im hannoverschen Stadtteil Bult eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bedrohte einer der Männer einen 23-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zuvor hatte eine Komplize den Angestellten in ein Gespräch verwickelt. Das Trio erbeutete neben dem Geld auch Tabakwaren und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Bischofsholer Damm. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 52 22 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2021 | 13:00 Uhr