Stand: 14.10.2020 10:38 Uhr Hannover: Betrunkene Autofahrerin rammt Bauschuttbehälter

Eine völlig betrunkene Frau ist am Dienstagnachmittag in Hannover durch die Nordstadt gefahren. Nach Angaben der Polizei kollidierte die 40-Jährige dabei mit einen Bauschuttbehälter. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags in dem Auto auslösten. Bei der Unfallaufnahme räumte die Frau ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2020 | 13:30 Uhr