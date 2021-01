Stand: 04.01.2021 15:56 Uhr Hannover: Bauarbeiten nahe dem Hauptbahnhof

Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer müssen sich ab kommenden Montag in Hannovers Stadtmitte auf Probleme einstellen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Eine 110 Jahre alte Stützwand unweit des Hauptbahnhofs müsse erneuert werden, so die Bahn. Die Wand befindet sich demnach zwischen den Gleisen und der Herschelstraße. Die Arbeiten starten am 11. Januar. Dann sind der Fuß- und der Radweg gesperrt. Zwischen März und November 2021 ist in dem Bereich die Straße in die Innenstadt auf nur einer Spur befahrbar. Das Ende der Arbeiten ist für November 2022 geplant.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.01.2021 | 15:00 Uhr