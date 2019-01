Stand: 13.01.2019 23:03 Uhr

Hannover: Bahnchaos durch Stellwerkausfall

Nach etwa dreieinhalb Stunden komplettem Stillstand ist der Zugverkehr am Hauptbahnhof Hannover am Sonntagabend wieder aufgenommen worden. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite einige Stunden später mitteilte, gab es aber auch nach 19 Uhr, als die Züge wieder fuhren, noch "starke Einschränkungen im Bahnverkehr im Großraum Hannover". Die Rede war von Verspätungen von bis zu 60 Minuten. Demnach trat am Stellwerk Hannover eine weitere technische Störung auf. Zuvor ging ab etwa 15.30 Uhr nichts mehr. Weder Fern- noch Regionalzüge fuhren den Hauptbahnhof an.

Ursache noch unklar

Was die Ursache für die Stellwerk-Probleme war, wurde bisher nicht mitgeteilt. Der Fernverkehr wurde am Sonntagnachmittag über Wunstorf und Lehrte umgeleitet. Züge aus dem Norden wurden zurück nach Celle; aus dem Süden nach Laatzen geführt. Regionalbahnen fuhren den Hauptbahnhof nicht mehr an. Vor den Info-Ständen bildeten sich lange Schlangen. Viele Fahrgäste machten ihrem Unmut über die sozialen Netzwerke Luft - andere nahmen es mit Humor oder bedankten sich für Tipps.

Kommentare und Reaktionen von Fahrgästen

"Gustav34" kommentiert bei ndr.de/niedersachsen "Seit ca. 16.15 Uhr stehen wir 650 Meter hinter dem Bahnhof H-Bismarckstraße. Grund ist ein Wasserrohrbruch im Bereich Hannover Hbf. Dadurch ist der gesamte Bahnhof stromlos und das Stellwerk ohne Funktion. Unser ICE 578 fuhr nach ca. 90 Minuten und Wechsel des Fahrerstandes zurück zum Bahnhof H-Bismarckstraße um aus dem Wagen 1 Umsteiger und Fahrgäste per SEV zum Hauptbahnhof zubringen. Wir werden sobald ein Ersatz-Lokführer da ist über Celle in Richtung Hamburg weiter fahren. Das Zugpersonal macht macht trotz der einen tollen Job!"

"Pat Cetera" via Twitter "Sitze seit seit zwei Stunden in meinem Zug in # Hannover fest, wo das # Stellwerk gestört ist. Mal aber ein dickes Lob an die Mitarbeiter von @ DB_Bahn , die hier mit einer Seelenruhe und unglaublichen Freundlichkeit die Fahrgäste informieren. Und letztere sind jetzt nicht nur nett."

Jochen Heimann via Twitter "Der Vorteil an Stellwerksstörungen bei @ DB_Bahn : kostenlose Gummibärchen und endlich genug Zeit zwischen # Berlin und # Hannover für eine Currywurst und ein großes Bier. Einfach positiv denken"

"planloses Wesen" via Twitter "S-Bahnen pendeln zwischen Lehrte und Celle. ICE s umfahren Hannover... Hallo, es hat nicht mal geschneit"

"Pee Eszett" via Twitter "ICE856 mit Sonderhalt in Lehrte zumindest wird es versucht, da der ICE viel zu lang ist, Hannover Hbf wird nicht angefahren. Verspätungsmeldung kursieren zwischen 20-90min # ice856 # verspätungsinfo # stellwerksausfall # hannover # allemalchillaxen"

"Björn I Galaxyman946" via Twitter "Den Mitarbeitern die am Hauptbahnhof #Hannover die leute beschwichtigen müssen tun mir leid. Haltet durch. Der Tag und die Störung gehen vorbei" zurück 1/4 vor

Im Dezember sorgte Stromausfall für Stillstand

Passagiere saßen teilweise eineinhalb Stunden in ICE-Zügen vor dem Hauptbahnhof fest, bevor ihr Zug wieder zurück fuhr. Manche ICE-Züge hielten an kleinen Bahnhöfen wie Stadthagen, damit sich Fahrgäste die Beine vertreten konnten. Das berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

Der Hauptbahnhof Hannover ist ein wichtiger Knotenpunkt der Bahn. Erst Anfang Dezember hatte ein Stromausfall den Zugverkehr über mehrere Stunden lahmgelegt. Damals war auch der Fernverkehr betroffen.

