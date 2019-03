Stand: 18.03.2019 08:28 Uhr

Hannover: Bahn plant neue ICE-Trasse für Tempo 300

Die Deutsche Bahn möchte ihre Fahrgäste künftig noch schneller zwischen Berlin und Köln befördern. Dafür plant das Unternehmen eine neue ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). Dort sollen dann ICE mit Tempo 300 fahren können. Die Bahn favorisiert eine Trassenführung entlang der Autobahn 2, wie der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU) sagte. Noch in diesem Jahr sollen die Details so weit geplant werden, dass 2020 mit den Gesprächen vor Ort begonnen werden kann. Ein Dialogforum mit Bürgern und Kommunen sei dann im kommenden Jahr vorgesehen, so Ferlemann.

In vier Stunden von Berlin nach Köln

Auf der neuen Trasse sollen ICEs statt der bisherigen Fahrzeit von vier Stunden und 40 Minuten nur noch vier Stunden zwischen Berlin und Köln benötigen. Alle 30 Minuten sollen die Fernverkehrszüge dann auf der Ost-West-Achse verkehren; bisher pendelt der ICE stündlich. Ziel der Bahn sei es, mehr Reisende für die Schiene zu gewinnen und weniger an den innerdeutschen Flugverkehr abzugeben, so Ferlemann.

Bund veranschlagt 1,9 Milliarden Euro

In der Ausbauplanung des Bundes werden für den Ausbau der Strecke knapp 1,9 Milliarden Euro veranschlagt. Vorgesehen war bisher allerdings lediglich eine Erhöhung der Fahrtgeschwindigkeit auf 230 Kilometer pro Stunde. Offen war in diesem Zusammenhang geblieben, ob die bestehende Strecke ausgebaut oder eine neue Trasse von der nordrhein-westfälischen Region PortaWestfalica/Bad Oeynhausen bis nach Hannover gebaut werden soll.

