Stand: 22.11.2023 16:22 Uhr Hannover: Autofahrer fährt Mann an und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Hannover im Stadtteil Stöcken einen 43-Jährigen angefahren. Nach Angaben der Polizei war der Mann zunächst auf das Auto des 43-Jährigen aufgefahren. Der Geschädigte stieg daraufhin aus, um ein Foto von dem Mann zu machen. Der Unbekannte fuhr daraufhin den 43-Jährigen an. Er wurde auf die Motorhaube aufgeladen, mehrere Meter mitgeschleift und stürzte dann schließlich auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der flüchtige Fahrer fuhr über die Garbsener Landstraße in Richtung Hannover-Marienwerder davon. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der Flüchtige soll etwa 70 Jahre alt sein und trug eine Brille. Er fuhr einen älteren, schwarzen Mercedes, wie auf dem Foto dargestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 38 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min