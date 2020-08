Stand: 05.08.2020 08:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Auto überschlägt sich am Westschnellweg

Ein Autofahrer ist am späten Dienstagabend mit seinem Wagen auf dem Westschnellweg in Hannover verunglückt und schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr war der 41-Jährige kurz hinter der Schwanenburgkreuzung aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Mann kopfüber in seinem Gurt gehangen, sagte ein Sprecher. Der 41-Jährige kam ins Krankenhaus.

