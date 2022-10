Stand: 16.10.2022 14:48 Uhr Hannover: Auto prallt gegen Baum und brennt - Fahrer stirbt

Auf der K167 in der Region Hannover ist ein Mann am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann in der Nacht zwischen dem Sehnder Ortsteil Bolzum und Lühnde bei Algermissen mit seinem Wagen gegen einen Baum. Kurz danach fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Der Mann verstarb eingeklemmt im Wagen noch vor Ort. Seine Identität sowie die Ursache des Unfalls waren am Sonntagmittag noch unklar. Die K167 war aufgrund der Bergungsmaßnahmen bis 6:45 Uhr gesperrt.

