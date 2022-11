Hannover: Auto fährt über Gehweg und erfasst zwei Fußgänger Stand: 19.11.2022 18:34 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hannover sind am Sonnabend vier Menschen verletzt worden. Eine Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei kollidierte am Nachmittag ein Auto im Stadtteil List mit einem Wagen, der an einem Zebrastreifen gestoppt hatte. Darauf fuhr der Verursacher quer über einen Gehweg und erfasste dort zwei Fußgängerinnen. Anschließend durchbrach der Wagen einen Gartenzaun und rammte die Fassade eines Hauses. Die beiden Frauen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.11.2022 | 09:00 Uhr