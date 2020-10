Hannover: Auto fährt in Haltestelle - zwei Kinder verletzt

Stand: 05.10.2020 13:10 Uhr

In Hannover-Ahlem ist am Montagmorgen ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Dort warteten mehrere Schüler. Laut Polizei wurden zwei Kinder verletzt, eins von ihnen schwer.