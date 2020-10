Stand: 05.10.2020 10:01 Uhr Hannover: Auto fährt in Haltestelle - drei Kinder verletzt

In Hannover-Ahlem ist am Montagmorgen ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden drei Kinder verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war ein 35 Jahre alter Autofahrer gegen 7.45 Uhr in die Bushaltestelle in der Nähe einer Grundschule geraten. Laut Zeugenaussagen soll er zuvor mutmaßlich anderen Kindern ausgewichen sein, so die Sprecherin. Weitere Details wie das Alter der Kinder lagen zunächst noch nicht vor.

