Stand: 25.02.2023 18:57 Uhr Hannover: Auto entwurzelt Baum - Insassen schwer verletzt

Bei einem Unfall am Messegelände in Hannover sind zwei junge Männer am Samstagmorgen in ihrem Auto mit solcher Wucht gegen einen Straßenbaum geprallt, dass der Baum entwurzelt und umgeworfen wurde. Die 21 und 22 Jahre alten Männer konnten sich laut Feuerwehr selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden jedoch schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2023 | 18:00 Uhr