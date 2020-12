Stand: 04.12.2020 11:53 Uhr Hannover: Arbeiten an neuer Conti-Zentrale behindern Verkehr

Aufgrund der Arbeiten an der neuen Zentrale von Continental in Hannover drohen am Wochenende erhebliche Verkehrsprobleme. Ab Samstagabend werden die Schutzwände an der fertiggestellten Brücke abgebaut, die für die Dauer der Fassadenarbeiten dort angebracht worden waren, sagte ein Unternehmenssprecher NDR 1 Niedersachsen. Für die Arbeiten muss die Hans-Böckler-Allee bis voraussichtlich Montagmorgen um fünf Uhr gesperrt werden. Der gesamte Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer sind betroffen. Am Sonntagabend gibt es in diesem Bereich zudem von 21 Uhr bis zum Betriebsschluss einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

