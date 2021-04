Hannover: App "Bike Citizens" für Fahrradpreis nominiert Stand: 27.04.2021 14:31 Uhr In Hamburg wird am Nachmittag der 21. Deutsche Fahrradpreis verliehen. Dabei wird auch die Region Hannover ausgezeichnet: für ihre App "Bike Citizens".

Die Fahrrad-App kann seit zwei Jahren in und um Hannover kostenlos genutzt werden. Sie funktioniert wie ein Navigationsgerät, zusätzlich zeigt die App den Nutzerinnen und Nutzern die Wartezeiten an den Ampeln an oder schlägt ihnen auf Wunsch besonders schöne Touren vor. Im Gegenzug erhebt die Region Hannover anonymisiert digitale Daten von den Wegen, die die Radlerinnen und Radler nehmen.

Navigation für die Nutzer, Daten für die Region

"Mithilfe der App können die Verantwortlichen sehen, welche Routen gerne genutzt und welche eher gemieden werden", so ein Sprecher der Region Hannover. Dies spiele eine wichtige Rolle bei der künftigen Radverkehrswege-Planung. Beim Deutschen Fahrradpreis ist das Projekt mit dem offiziellen Titel "Digitalisierung nutzen: GPS-Radverkehrsdaten für eine ganzheitliche Radverkehrsstrategie" eines von drei Nominierten in der Kategorie Service. Insgesamt wird der Preis jedes Jahr in vier Kategorien vergeben: Der jeweilige Sieger erhält 5.000 Euro, der Zweitplatzierte 3.000 und der Dritte 1.500 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.04.2021 | 15:00 Uhr