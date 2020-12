Stand: 22.12.2020 15:45 Uhr Hannover: Abfallentsorger aha testet bargeldloses Bezahlen

Der Abfall-Entsorger aha startet in der Region Hannover ein Pilotprojekt zum bargeldlosen Bezahlen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ab sofort können auf dem Wertstoffhof in Groß-Buchholz unter anderem die blauen Altpapier-Säcke mit Karte oder über eine App auf dem Smartphone bezahlt werden. Gleiches gilt für die Plaketten für Elektro-Großgeräte. Sollte sich das Projekt bewähren, will aha prüfen, ob die bargeldlosen Zahl-Methoden auch auf den 20 weiteren Wertstoffhöfen eingeführt werden.

22.12.2020 | 14:30 Uhr