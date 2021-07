Stand: 11.07.2021 10:38 Uhr Hannover: 80-Jähriger tot im Sonnensee gefunden

In einem Badesee in Hannover ist am Sonnabend die Leiche eines 80-Jährigen gefunden worden. Nach Angaben der Polizei war gegen 13.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Weil der Tote im Tiefwasserbereich des Sonnensees im Stadtteil Misburg trieb, sei die Feuerwehr zur Bergung hinzugerufen worden. Warum der Mann starb, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei hatte das Alter des Verstorbenen aufgrund seines Geburtsjahres zunächst mit 81 Jahren angegeben. Inzwischen hat sie die Angabe korrigiert: Er war 80 Jahre alt.

