Stand: 21.01.2025 11:56 Uhr 75-Jähriger stirbt bei Brand in der Region Hannover

Bei einem Brand in Ronnenberg (Region Hannover) ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer ist laut Polizei am späten Sonntagabend in der Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Weetzen ausgebrochen. Eine Nachbarin habe gegen 22.10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Für den 75 Jahre alten Bewohner sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen, er konnte nur noch tot geborgen werden. Die anderen Bewohner konnten sich ins Freie retten. Der Schaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Feuer in Ronnenberg: 75-Jähriger kommt ums Leben (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.01.2025 | 06:30 Uhr