Hannover: 60-Jährige unter Straßenbahn eingeklemmt

In Hannover ist am Donnerstagmorgen eine Frau unter einer Straßenbahn eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich das Unglück an der Haltestelle Karl-Wiechert-Allee im Stadtteil Kleefeld. Die 60-Jährige wurde von der Bahn erfasst, als sie gegen 6.50 Uhr die Schienen überqueren wollte. Die Feuerwehr befreite die Frau, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 56 Jahre alte Fahrer und die Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Strecke musste während der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

