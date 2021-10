Stand: 26.10.2021 10:33 Uhr Hannover: 52-Jähriger bei Stadtbahnunfall schwer verletzt

Bei einem Stadtbahnunfall in Hannover ist am Montagabend ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes hatte er im Stadtteil Bemerode zu Fuß die Gleise überquert und war dabei von einer Bahn erfasst worden. Er kam ins Krankenhaus. Der Stadtbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Nach dem Unfall war die Linie 6 in dem Bereich rund 1,5 Stunden unterbrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

