Hannover: 43-Jähriger nach Schüssen gestorben

Der 43-Jährige, der am Sonntagabend in Hannover im Stadtteil List von Passanten mit lebensgefährlichen Schussverletzungen gefunden worden war, ist tot. Er starb am Dienstagmorgen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem unbekannten Täter fahndet die Polizei mit Hochdruck, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge dem NDR. Man habe eine Mordkommission eingerichtet und suche weitere Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Zwei Ersthelfer, nach denen die Polizei gesucht hatte, haben sich Klinge zufolge bereits gemeldet.

