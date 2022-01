Stand: 30.01.2022 14:00 Uhr Hannover: 41-Jähriger fuchtelt mit Waffe in Bahn herum

Schusswaffe in der Stadtbahn: Ein 41-Jähriger ist nach Angaben der Polizei am Freitag in Hannover festgenommen worden, nachdem er in einem Wagen der Linie 7 eine Pistole durchgeladen hatte. Zeugen verständigten die Polizei und die Beamten stellten den Verdächtigen, der kurz zuvor die Bahn verlassen hatte. Bei einer Durchsuchung des 41-Jährigen fanden sie den Angaben zufolge eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition sowie Betäubungsmittel. Die Waffe, die Drogen und das Smartphone des Mannes wurden beschlagnahmt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover durchsuchten Beamte seine Wohnung. Dort stießen sie auf weitere Betäubungsmittel. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Betäubungsmittelhandels. Es werde davon ausgegangen, dass der Mann beim Handel mit den Drogen die Schusswaffe griffbereit mit sich führte.

