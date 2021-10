Stand: 01.10.2021 07:49 Uhr Hannover: 3G-Regel gilt nun für gesamten Zoobesuch

Im gesamten Zoo Hannover gilt von Oktober an die 3G-Regel. Das heißt: Rein kommt nur, wer geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. Bislang war das nur in einzelnen Bereichen so, beispielsweise in den Restaurants. Durch die neue Regel können dann auch das Urwaldhaus und das Tropenhaus wieder öffnen, sagte Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. Beide waren bislang geschlossen, weil man Personal für Einlasskontrollen gebraucht hätte. Mit einer einzigen 3G-Einlasskontrolle am Haupteingang werde der Besuch für die Gäste jetzt deutlich vereinfacht, so Casdorff. Am Eingang soll zudem ein Walk-in-Testzentrum öffnen.

