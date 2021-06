Stand: 01.06.2021 07:25 Uhr Hannover: 36-Jähriger nach Streit lebensgefährlich verletzt

In der Innenstadt von Hannover ist am späten Montagabend ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Weißekreuzplatz mit einem Kontrahenten gestritten. Dieser soll ihn dabei mit einem scharfen Gegenstand attackiert und am Oberkörper verletzt haben. Die Polizei hat in der Nacht einen Tatverdächtigen festgenommen. Ob es sich um den Angreifer handelt, ist noch unklar. Auch die Hintergründe des Streits sind noch nicht bekannt.

