Stand: 01.03.2023 06:24 Uhr Hannover: 34-Jähriger an Stadtbahnhaltestelle erschossen

In Hannover ist ein 34-Jähriger nach einem Streit an einer Stadtbahnhaltestelle erschossen worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden nach ersten Erkenntnissen am späten Dienstagabend gegen 23.20 Uhr im Stadtteil Döhren mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben. Der 34-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die auf der Flucht sind. Die genauen Tatumstände sind noch unklar.

