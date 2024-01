Stand: 17.01.2024 15:21 Uhr Hannover: 33-Jähriger tritt Ex-Partnerin gegen den Kopf

In aller Öffentlichkeit ist es am Sonntagmorgen in Hannover zu einem Fall von Gewalt gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte sich ein 33-Jähriger von seiner 40-jährigen Ex-Partnerin zum Hauptbahnhof bringen lassen. Unterwegs sei das Auto der Frau im hannoverschen Stadtteil List liegen geblieben. Der Mann ging dann zunächst laut Polizei in Richtung einer Stadtbahn-Haltestelle, kam aber wenig später zurück. Er riss seine Ex-Partnerin an den Haaren zu Boden und trat mehrfach gegen ihren Kopf. Der 40-Jährigen wurde ein Büschel Haare ausgerissen, sie konnte aber selbst die Polizei alarmieren. Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer Telefon (0511) 109 33 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2024 | 15:00 Uhr