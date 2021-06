Hannover: 30-Jähriger wird beerdigt - Polizei plant Einsatz Stand: 09.06.2021 18:06 Uhr Die Polizei Hannover bereitet sich auf einen Einsatz am Stöckener Friedhof vor. Am Donnerstag wird der 30-Jährige beerdigt, der vergangene Woche auf einer Kreuzung an einer Schussverletzung starb.

Die Polizei rechne nach eigenen Angaben mit mehreren Hundert Trauergästen. Die Beamten hätten den "Tathintergrund im Kopf" und wollten Präsenz zeigen. Dabei gehe es auch um die Einhaltung von Corona-Auflagen. Konkrete Hinweise auf mögliche gewaltsame Aktionen gebe es nicht.

Videos 2 Min Tödliche Schüsse in Hannover: Schütze stellt sich Der Mann sitzt nun in U-Haft. Sein Anwalt stellt es so dar, dass er in Notwehr gehandelt habe. (07.06.2021) 2 Min

Verdächtiger schweigt, Hintergründe weiter unklar

Der 30 Jahre alte Mann war am vergangenen Donnerstag nach einem Schuss auf einer Kreuzung in der Innenstadt gestorben. Ein 32 Jahre alter Mann steht unter Verdacht, den Schuss abgegeben zu haben. Er sitzt seit Montag in Untersuchungshaft, nachdem er sich mit einem Anwalt aus Hannover der Polizei gestellt hatte. Laut Anwalt berufe sich der mutmaßliche Täter auf Notwehr. Bislang schweigt der 32-Jährige. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung, an der auch ein 52 Jahre alter Mann aus der Umfeld des Opfers beteiligt gewesen sein soll, sind unklar, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Weitere Informationen Tödlicher Schuss auf Autofahrer: Verdächtiger schweigt Der 32-Jährige soll einen 30-Jährigen in Hannovers Innenstadt erschossen haben. Vier Tage später stellte er sich. (08.06.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.06.2021 | 06:30 Uhr