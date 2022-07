Stand: 29.07.2022 12:15 Uhr Hannover: 30-Jähriger rast mit Tempo 160 durch die Stadt

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Hannover das Auto eines 30 Jahre alten Mannes sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann mit Tempo 160 über die Raschplatzbrücke in der Innenstadt gerast sein. Eine Zivilstreife der sogenannten Spezialisierten Verfügungseinheit nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Einige Straßen weiter stoppten die Fahnder den Mann. Sie beschlagnahmten den Wagen und den Führerschein des Beschuldigten. Spezialisten sollen die elektronischen Fahrzeugdaten auswerten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

