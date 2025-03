Hannover: 25 Menschen bei Feuer in Pflegeheim verletzt Stand: 30.03.2025 09:10 Uhr In einem Pflegeheim in Hannover ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Pflegekräfte bemerkten Flammen im Zimmer eines Bewohners. Dutzende Menschen wurden verletzt - überwiegend durch giftigen Rauch.

Wie der Brand im fünften Stock der Pflegeeinrichtung in der Nordstadt entstanden ist, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Nachdem Pflegekräfte das Feuer entdeckten, alarmierten sie die Feuerwehr. Durch ihren Einsatz habe sich der Brand nicht weiter ausgebreitet. Da aber giftige Rauchgase durch das Gebäude zogen und diese nach Angaben der Polizei von zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern eingeatmet wurden, kam es zu mindestens drei schwer Verletzten. 22 weitere Personen gelten demnach als leicht verletzt. Zwischenzeitlich war von mehr als 50 Betroffenen die Rede.

Teil des Pflegeheims durch Feuer unbewohnbar

Ein Wohnbereich in dem Pflegeheim ist durch den Brand unbewohnbar, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte richteten gemeinsam mit den Pflegenden alternative Wohnbereiche her, damit die betroffenen Bewohner in ihrem gewohnten Umfeld bleiben könnten, hieß es am Abend. Laut Polizei leben etwa 100 Menschen in dem Pflegeheim. Die Beamten schätzen den Schaden auf 150.000 Euro. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

