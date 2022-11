Stand: 09.11.2022 19:10 Uhr Hannover: 16-Jähriger bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Ein unbekannter Täter hat einen 16-Jährigen in Hannover bewusstlos geschlagen und ihn anschließend ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, saß der Jugendliche am Montagabend auf einer Parkbank im Stadtteil Linden, als ein Unbekannter ihn von hinten angriff. Dabei wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es ohnmächtig wurde. Als der Jugendliche sein Bewusstsein wiedererlangte, bemerkte er den Angaben zufolge, dass seine Umhängetasche samt Geldbörse verschwunden war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls.

