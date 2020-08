Stand: 04.08.2020 12:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hanebuth-Prozess: Mutmaßliches Opfer schweigt

Im Prozess gegen Frank Hanebuth, den früheren Boss der hannoverschen "Hells Angels", hat das mutmaßliche Opfer die Aussage weitgehend verweigert. Der Chef einer Autowerkstatt sagte vor dem Amtsgericht Hannover, er könne sich nicht an die Worte erinnern, die bei dem Streit gewechselt wurden. Außerdem habe die Polizei daraus "eine Affäre gemacht". Der 40-Jährige sagte, er sei unsicher, ob er sich im Falle einer Aussage selbst belasten würde.

Widerspruch auch bei möglichem Motiv

Hanebuth und fünf weiteren Männern wird gemeinschaftliche Körperverletzung, Beihilfe zur Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Sie sollen im April 2018 das Opfer in Langenhagen (Region Hannover) attackiert haben. Bei dem Vorfall ging es der Anklage zufolge um Mietrückstände von 2.500 Euro, das Opfer sprach dagegen am Dienstag von einem "Konflikt" um seine Ex-Partnerin. Ein Urteil in dem Fall wird am Donnerstag erwartet.

