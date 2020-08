Stand: 28.08.2020 17:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Handwerk kommt bislang gut durch die Corona-Krise

Das Handwerk in Niedersachsen ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Das hat eine Umfrage unter 2.400 Betrieben ergeben, die die Handwerkskammer am Freitag in Hannover vorgestellt hat. Demnach seien nur zehn Prozent der Handwerksbetriebe mit ihrer aktuellen wirtschaftlichen Situation unzufrieden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Aber es gibt auch Ausnahmen: Friseure, der Messebau oder Zahntechniker hingegen seien vom Lockdown "voll erwischt" worden, sagte der Vorsitzende der niedersächsischen Handwerkskammern, Karl-Wilhelm Steinmann. Außerdem sehe das Handwerk mit Sorge, dass es noch so viele freie Lehrstellen gebe, sagte Steinmann.

