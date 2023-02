Stand: 19.02.2023 11:54 Uhr Hanau-Attentat: Gedenkveranstaltungen in Niedersachsen

Zum dritten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau gibt es in Niedersachsen in Hannover, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Braunschweig Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen und Kundgebungen. Sie werden von unterschiedlichen Initiativen organisiert - in Oldenburg beispielsweise vom Bündnis United Against Racism. Dort soll eine Demonstration stattfinden. In anderen Städten sind stille Mahnwachen geplant, um an die neun Menschen zu erinnern, die vor drei Jahren aus rassistischen Motiven getötet wurden. Außerdem wird gefordert, dass die Tat lückenlos aufgeklärt wird. Besonders die Hinterbliebenen setzen sich schon länger dafür ein.

